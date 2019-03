Lindsdalstjejer klara för SM-semifinal

Efter lördagens SM-gruppspel står det redan klart att Lindsdals IF:s 15-åriga fotbollstjejer är bland de fyra bästa lagen i Sverige - i futsal.

Vid det pågående slutspelet i Helsingborg lyckades nämligen Lindsdalstjejerna i gruppspelet först besegra Södra Sandby IF från Skåne med 1-0 och därefter Gimonäs Umeå IF med 2-0. Förlust blev det däremot i sista slutspelsmatchen mot Djurgården IF FF med 2-5.

Men på sex poäng och 5-5 i målskillnad blev Kalmarlaget tvåa i sin grupp.

Därmed spelar Lindsdals F04 på söndagen om de ädlaste medaljerna. I SM-semifinalen ställs man mot den andra gruppsegraren Umedalens IF; ett lag som vann samtliga sina tre matcher på lördagen. I den andra semifinalen möts Djurgårdens IF FF och Adolfsbergs IK.