Lokala framgångar i O-ringen

I söndags inleddes den första av fem etapper av O-ringen i Örnsköldsvik. I den tufft kuperade terrängen har två lokala tävlande visat framfötterna under såväl söndagens första etapp som måndagens andra.

Isak Hagberg, Kalmar OK, slutade under söndagen på en elfteplats och under måndagen på en femteplats - vilket placerar honom som åtta sammanlagt i H16-klassen.

Johan Eveborn, SOK Viljan Oskarshamn, vann söndagens första etapp och slutade tvåa under måndagens etapp - vilket gör att han toppar H45-klassen.