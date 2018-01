Nye coachen om förlusterna: ”Räknar med att fler tar för sig”

Fakta

Nyförvärv: Hampus Löfgren (Trekanten), Hoshyar Taha Bash (Madesjö), Jesper Sjöfors (Lindås/Långasjö), Aldrin Zhuta (okänd), Liridon Hasani (do), Gezim Dalipi (Lindsdal), Viktor Johansson (Kalmar AIK), Casper Björlin (Kalmar FF, lån).

Förluster: Jonas Sturesson (Hossmo), Ludvig Ingelsson (Pukeberg), Phil Fives (klubb okänd), Armin Mujkic (do), Simon Megally (do), Nika Chkheidze (do), Yuki Koizumi (do), Sterling Hancock (do), Brandon Fricke (do), Vedran Bajramovic (Rockneby), Calle Winsth (Trekanten), David Evaldsson (Örsjö), Tommy Berg (IFK Berga).