OBBK hann inte ikapp Västerås

Det var jumbon mot nästjumbon och OBBK hade nog hoppats på säsongens andra seger.

OBBK fick dock se sig passerade av Västerås i serien efter förlust med 65-56.

Det som fällde avgörandet var den första halvleken där hemmalaget ryckte åt sig en ledning med 18 poäng.

– Västerås är inte samma lag som i höstas. De har förstärkt med tre stycken spelare som var spelklara till i dag. Två av dem gör 22 och 16 poäng på oss i dag, säger OBBK:s tränare Mattias Svensson.

– Det var också väldigt tråkig känsla i första halvlek. Då kändes det som vi var i tillbaka i det dåliga spelet från för flera veckor sedan.

Andra halvlek blev en annan historia.

OBBK hämtade in poäng efter poäng och närmade sig sakta men säkert Västerås.

Med en och en halv minut kvar att spela var man endast tre poäng efter och därmed väntade en spännande avslutning på matchen.

– Andra halvlek känns det som vi har starkare kondition. När vi bara är tre poäng bakom så chansar vi lite i slutet för att komma ikapp, säger Mattias Svensson.

Chansningen gick dock inte hem utan Västerås kunde vinna matchen.

Bäst i OBBK var Janeli Lilleallik och Rialda Agnicic som gjorde hela 28 poäng under matchen. Janeli spelade 32 minuter under matchen och under de minuterna vann faktiskt OBBK med sju poäng. De sju minuter hon inte spelade föll man dock med 15.

OBBK är som sagt sist i tabellen just nu efter bara en vinst under säsongen. Härnäst tar man sig ann Haga BG Dolphins på hemmaplan.