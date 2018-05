Theandersson kan bli monstrets nya mästare

Foto: Anders Johansson

Tävlingen heter Masters of the Monsters och banan Green Eagle.

– En av Europas längsta banor, säger Victor Theandersson, som är vidare efter första dagen.

Nordic Golf League har dragit söderut till Tyskland och tävlingsformen den här veckan är mycket speciell.

På tisdagen spelades matchspel. Theandersson ställdes mot svenskproffset Lucas Norman.

– Jag vann min match på 16:e hålet. Spelet har varit okej och förutsättningarna kanon med lite vind, säger Ekerumsgolfaren.

Kalmars Niklas Lindström föll efter särspel och även för Emmabodas Anton Guedra tog det stopp efter första dagen.

36 spelare fortsätter nu spela matchspel på onsdagen och ytterligare 18 hål slaggolf där spelarna delas in i sex grupper och vinnaren går vidare till finalspel. De sex golfarna som är kvar ställs åter på noll och minst antal slag på torsdag är Master of the Monster.