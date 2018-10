Allt fler hoppar av "ökenkonferens"

Flera storföretag, representanter för olika länder och journalister har beslutat sig för att hoppa av den saudiska investerarkonferensen i Saudiarabien den 23-25 oktober, även kallad "Davos in the desert" med referenser till det ekonomiska vintertoppmötet i schweiziska Davos. Och listan växer. Bland dem som hoppat av märks IMF-chefen Christine Lagarde, Världsbankschefen Jim Yong Kim medan USA:s finansminister Steven Mnuchin står i valet och kvalet. Ett gäng storbanker som JP Morgan och Credit Suisse har ställt in, liksom Ford, Google och Siemens plus en rad ytterligare företag.

I Sverige är inte konferensen någon jättegrej, enligt Patrick el-Cheikh.

– Jag känner inte till några svenska företag som ska åka, säger han med tillägget för att han inte har hela bilden.

Regimen vill använda konferensen, Future investment initiative, i Riyad till att locka högprofilerade ekonomiska och teknologiska investerare från olika håll i världen. Enligt programmet är politiska ledare, investerare och uppfinnare från över 140 olika organisationer anmälda. Över 150 ledare skulle enligt planerna tala vid konferensen.

Aldrig aktuellt

Från den svenska regeringens sida har det aldrig varit aktuellt att åka, hälsar handelsminister Ann Lindes pressekreterare.

Saudiarabien är annars en viktig handelspartner för Sverige, liksom för många andra länder.

– Det är den största exportmarknaden i mellanöstern. Sverige exporterar för runt nio miljarder kronor årligen, säger Patrick el -Cheikh.

Runt 150 svenska företag verkar på plats, antingen direkt eller via partners, enligt Business Sweden.

Avvaktar utredning

Effekterna av den politiska krisen är svårbedömda. Det finns företag som nu ser över sina affärer med landet.

– Det är bekymmersamt i högsta grad, säger Patrick el-Cheikh som i värsta fall anar sanktioner mot landet.

Han liksom många andra avvaktar nu utredningen kring vad som egentligen har hänt den försvunne journalisten Jamal Khashoggi. Han gick in på det saudiska konsulatet i Istanbul men kom aldrig ut. Turkiska myndigheter säger sig ha bevis för att han har mördats inne på konsulatet.