Daimler köper ut Europcar ur bilpool

Daimler köper ut Europcar från bildelningsprojektet Car 2 Go. Därmed ser en sammanslagning av Daimlers och BMW:s bilpoolprojekt ut att komma allt närmare.

Europcar får 70 miljoner euro (drygt 700 miljoner kronor) för sin fjärdedel av Car 2 Go, meddelar de båda företagen.

BMW har nyligen köpt ut sin partner, Sixt, från bilpoolssatsningen Drive Now. En insatt källa sade i januari till Reuters att de båda tyska biljättarna nu är mycket nära en uppgörelse om att slå ihop bilpoolerna.

Car 2 Go och Drive Now finns i ett antal europeiska storstäder.

Drive Now har bilar i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Car 2 Go lämnade Norden 2016. Företaget fick då kritik för att bilarna, tvåsitsiga bensindrivna Smart på de flesta håll, var omoderna. Drive Now har både fossil- och batteridrivna modeller, men satsar mycket på BMW:s elbil I3.