Flygindustrin pressas av högre bränslepriser

Högre bränslekostnader slår hårt mot den internationella flygindustrin. Branschorganisationen Iata, med 280 flygbolag som medlemmar, sänker sin vinstprognos för helåret med 12 procent till 33,8 miljarder dollar (nästan 300 miljarder kronor).

Iata räknar med att råoljepriset under året i snitt ligger på 70 dollar per fat, upp från fjolårssnittet på 54:90 dollar per fat.

I senast föregående prognos för 2018 räknade Iata med ett oljepris på 60 dollar per fat. Då låg vinstprognosen för helåret på 38,4 miljarder dollar.