Global finanspress tänder på Spotifys debut

Världens dominerande musiktjänst kommer att debutera på New York Stock Exchange (NYSE) med kortnamnet Spot.

Värderingen av bolaget kan komma att överstiga 20 miljarder dollar, motsvarande 167 miljarder kronor, skriver The New York Times (NYT).

Men såväl den tidningen som The Wall Street Journal och The Financial Times poängterar det osäkra i den första värderingen av Spotify, givet att bolaget valt göra en direktnotering på NYSE vilket är rätt ovanligt.

Direktnotering är ett enklare förfarande än nyemission och innebär att befintliga aktieägare säljer ut innehav, utan att nya pengar utökar bolagets aktiekapital.

Klart störst

"Spotifys väg framåt är långtifrån klarlagd. Bolaget har aldrig gjort vinst. Direktnoteringen kan slå slint, vilket spökar för investerare", skriver NYT och pekar också på den tuffa konkurrensen från de musiktjänster som giganterna Apple, Amazon och Google erbjuder.

Av Spotifys 157 miljoner användare är 71 miljoner betalande, nästan dubbelt så många som marknadstvåan Apple Music.

I tillsynsdokument inför börsintroduktionen har Spotify angivit att ägare sålt aktier i spannet 49-132 dollar, enligt The Financial Times (FT). Fast källor med insyn hävdar att aktier de senaste veckorna legat på som lägst runt 90 dollar.

En "frälsare"

Stämningen kring Spotifys start är "bullish", upphaussad, trots senare tids nedgång för teknikaktier på Wall Street. Flera investmentbanker tror på kurs vid 200-220 dollar.

– Det finns mycket aptit här, säger placeringschef Sean Stiefel på Navy Capital till FT - med brasklappen att öppningen blir osäker med tanke på att aktien direktnoteras.

Spotify har också varnat för att handeln kan bli instabil den första tiden.

I The Wall Street Journals (WSJ) långa artikel på måndagen låg fokus på Spotifys svenske vd Daniel Ek som person. Rubriken löd: "En gång musikindustrins slaktare - nu dess frälsare."

– Daniels sanna geni som en entreprenör är hans unika förmåga att gå från söndrare av musikindustrin till att rädda den, säger Gregg Lemkau på Goldman Sachs Group, en av de investeringsbanker som rekommenderar Spotify.