Gordon blåser upp oljepriset

Världsmarknadspriset på råolja stiger kraftigt sedan två riggar i Mexikanska golfen evakuerats inför det att det tropiska ovädret Gordon drar in över området.

Ovädret väntas utvecklas till en orkan när det närmar sig land.

Priset för ett terminskontrakt för leverans av amerikansk råolja nästa månad lyfte till 71:40 dollar per fat, den högsta nivån sedan mitten av juli. Brentoljan steg samtidigt till den högsta nivån sedan maj på drygt 79 dollar per fat.

Oljepriset har lyft med 10 procent sedan slutet av augusti, bland annat då många räknar med att Irans oljeexport kommer att strypas när USA-sanktioner mot Opec-landet slår igenom.

Allvarliga produktionsstörningar har även slagit ut stora delar av oljeexporten från Venezuela och Libyen.

Storbanken Barclays analytiker räknar med att priset på Brentolja kan fortsätta upp över 80 dollar per fat och höjer samtidigt sin prognos för oljepriset 2019 till cirka 75 dollar per fat, upp från en tidigare prognos på 55 dollar per fat.