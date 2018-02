Stora kreditförluster pressar Handelsbanken

Handelsbanken missar analytikernas förväntningar grovt. Stigande kreditförluster är en förklaring. Samtidigt föreslås en rejält höjd aktieutdelning.

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 4 997 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 4 698 miljoner kronor motsvarande period året före.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 5 846 miljoner kronor.

Räntenettot steg till 7 777 miljoner kronor, från 7 299 miljoner kronor samma period ett år tidigare.

Kreditförlusterna steg till 1 084 miljoner kronor, från 832 miljoner kronor. Enligt banken handlar det framför allt om två större enskilda låneengagemang som drar upp kreditförlusterna. "Den underliggande kreditkvaliteten var fortsatt stabil", skriver banken i bokslutet.

Utdelningen till ägarna föreslås bli 5:50 i ordinarie utdelning plus en extra utdelning på 2:00 kronor per aktie. I fjol blev utdelningen 5:00 kronor per aktie.