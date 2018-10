Högre vinst för Ica

Efter sommarens svaga rapport kunde Ica-gruppen redovisa betydligt bättre siffror för tredje kvartalet. Icas ägarbolag redovisar en vinst före skatt på 1 347 miljoner kronor, vilket kan jämföras med vinsten på 1 272 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Omsättningen steg också, upp till 28 846 miljoner kronor, jämfört med 27 164 miljoner kronor.

"Vi kan vara nöjda med utvecklingen i det tredje kvartalet - bra försäljning, ökande eller stabil resultatnivå i alla verksamheter och med fortsatt hög ökningstakt i e-handeln", skriver vd Per Strömberg i en kommentar i rapporten.

Ett frågetecken inför rapporten var rörelsemarginalen i Sverige som nu kom in på 5,0 procent. Under andra kvartalet sjönk just rörelsemarginalen till 3,7 procent på grund att det varma vädret lett till en annan försäljningsmix, liksom högre lager- och logistikkostnader.