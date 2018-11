Höjd prognos för norska oljeinvesteringar

Investeringarna i olje- och gasindustrin väntas lyfta till 175 miljarder norska kronor 2019, visar enkäten. Det är en höjning från en prognos på 165 miljarder så sent som i augusti.

För 2018 beräknas investeringsnivån i den norska olje- och gasindustrin landa på 144 miljarder norska kronor.

Utvecklingen ligger i linje med den norska centralbankens prognoser. Och bedömare, däribland storbankerna Nordeas och norska DNB:s ekonomer, tycker prognosen stärker utsikterna för att Norges bank höjer styrräntan till 1 procent i mars nästa år.

Den norska kronan faller till en kurs på 1:06 svenska kronor efter enkäten. Den har därmed tappat 5 procent sedan årshögsta i början av oktober.

Nedgången hänger ihop med ett rejält fall för världsmarknadspriset på råolja. Ett terminskontrakt för leverans av så kallad Brentolja nästa månad är nu nere på 62 dollar per fat, vilket kan jämföras med nivåer strax under 90 dollar per fat för sju veckor sedan.