Indierna räddar svenska it-branschen

Jasmeet Singh Sethi tog en promenad under lunchrasten på Ericssons kontor i Indiens huvudstad New Delhi när telefonen vibrerade i fickan. Han fick frågan om han kunde tänka sig att byta land. Nu, fyra år efter flytten till Sverige och det nya jobbet på huvudkontoret i Kista utanför Stockholm, säger den 37-årige ingenjören att det var ett enkelt val.

– Jag hade varit i Sverige tidigare för att besöka kollegor, så jag kände till Stockholm och gillade stämningen här. Jag tyckte att det var en bra möjlighet för mig att axla en ny roll, så jag flyttade.

Hans kollega, den 35-åriga analytikern Samidha Mahapatra från Bangalore som bott i Sverige sedan 2015, skrev på ett halvårskontrakt när hon flyttade. Sedan dess har kontraktet blivit en fast anställning

– Jag fäster mig mer och mer vid det här landet, säger hon.

Indierna största gruppen

Under årets första sju månader beviljades drygt 4 100 arbetstillstånd till medborgare utanför EU som vill jobba med yrken som kräver längre högskoleutbildning. Siffran kan jämföras med knappt 3 600 under samma period 2017, enligt Migrationsverket. Ökningen är en fortsättning på en långsam uppgång som hållit i sig under de senaste åren.

Indierna dominerar bland de högutbildade arbetskraftsinvandrarna â?? gruppen utgör nästan två tredjedelar av dem som fått grönt ljus under 2018 att komma till Sverige för att anställas inom yrken med krav på fördjupad högskoleutbildning.

– Många av dem söker arbetstillstånd inom it-sektorn, gruppen står för nästan en fjärdel av alla arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU, och många av dem får sina ansökningar godkända, säger Helena Carlestam, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Blir ambassadörer för Sverige

Hon förklarar en del av den indiska dominansen med den växande indiska diasporan i Sverige. Vid årsskiftet fanns 17 000 indiska medborgare i Sverige, borträknat dem som även har svenskt medborgarskap, jämfört med 4 000 vid årsskiftet 2007/2008, enligt Statistiska centralbyrån.

– Det gör det lättare för andra indier att få en bild av Sverige som land, något som är vanligt inom migrationen i stort.

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, säger att Indien är ett attraktivt land att rekrytera från eftersom indierna är duktiga på engelska. Samtidigt har landet många högutbildade inom branscher där svenska företag har svårt att hitta personal, däribland it-sektorn. Indierna söker sig i sin tur till Sverige på grund av det högre löneläget, men också eftersom indiska konsultbolag har etablerat sig i Sverige med affärsidén att anställa landsmän som sedan hyrs ut till svenska it-företag.

– De fyller en väldigt viktig funktion. Många gånger är det individer som besitter mycket kompetens och som bidrar i utvecklingsprojekt, och om de inte skulle vara där skulle projekten aldrig bli av, komma senare eller inte bli lika bra, säger Karlsson.

Vill bli gammal i Indien

Jasmeet Singh Sethi säger att han trivs i Sverige, att han gillar fikakulturen och hälsotänket, men att han är en världsmedborgare som kan tänka sig att jobba i andra länder.

– Svenskar är väldigt duktiga på att planera sina liv i flera veckor framöver, i Indien är det lättare att ringa en kompis och ta en spontan öl samma kväll, säger han.

Samidha Mahapatra tror att hon kommer att flytta tillbaka så småningom.

– Det svenska samhället är väldigt inkluderande, och människorna är trevliga. Men när jag föreställer mig själv som gammal, med grått hår, ser jag mig i Indien och inte i Sverige, säger hon.