Lägre resultat för Clas Ohlson

Butikskedjan Clas Ohlson redovisar ett resultat före skatt på 104 miljoner kronor för tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Det kan jämföras med vinsten före skatt på 349 miljoner kronor motsvarande period året före.

Försäljningen under det viktiga kvartalet, där julhandeln ingår, ökade dock med sex procent till 2,9 miljarder kronor, jämfört med 2,7 miljarder kronor under tredje kvartalet föregående räkenskapsår. Det trots att marknaden under julhandeln för första gången på flera år inte växte, skriver Clas Ohlsons vd Lotta Lyrå, i rapporten.

"Tillväxten blev bättre än marknaden, men var lägre än våra interna mål", skriver Lotta Lyrå.

Onlineförsäljningen växte med 51 procent.

Clas Ohlson genomgår en stor omorganisation för att få ner butikskedjans kostnader. Butiksnätet i Storbritannien och Tyskland håller på att avvecklas för att i stället satsa på näthandel.

I februari aviserade bolaget att 150-200 tjänster inom koncernen kommer att försvinna i effektiviseringsåtgärder.