LO saknar välfärden i valrörelsen

Sveriges ekonomi står stark och möjligheterna att göra något åt utmaningarna i välfärden är goda. Det är LO-ekonomernas utgångspunkt i sin nya konjunkturrapport knappt fyra månader innan riksdagsvalet.

Höjda pensioner, liksom tak i trygghetsförsäkringarna, sjukförsäkringen och a-kassan är några frågor som LO-ekonomerna vill se att valrörelsen ska handla om. Även utbildningssystemet, speciellt yrkesutbildningarna, har sina brister.

– Sammantaget finns ett välfärdsunderskott, säger LO-ekonom Åsa-Pia Järliden Bergström.

Men det behövs rejäla mångmiljardtillskott för att klara de satsningarna, runt 30 miljarder kronor per år i höjda statsbidrag till kommunerna bara för att klara en bibehållen nivå på välfärden, plus ytterligare sex miljarder kronor per år för att klara bristen på arbetskraft i offentlig sektor. LO föreslår höjda kapitalskatter, bland annat höjd fastighetsskatt, för att finansiera statens ökade utgifter.

Men särskilt kritisk mot att LO:s moderparti, Socialdemokraterna, inte gått på offensiven är inte Ola Pettersson. Han tror att fler förslag på LO:s linje kommer.

– Än så länge har vi inte sett att valrörelsen handlat om de här frågorna, säger han.