Merck & Co vände till vinst

Den amerikanska läkemedelstillverkaren Merck & Co redovisar en nettovinst på 1,95 miljarder dollar för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med förlusten på 56 miljoner dollar under motsvarande kvartal i fjol. Per aktie blev vinsten 73 cent, mot fjolårets förlust på 2 cent per aktie.(TT)