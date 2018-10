Nu stiger danska huspriser mer än lägenheter

Lägenhetspriserna har länge stigit mer än huspriserna i Danmark - men i juli vände det för första gången sedan augusti 2011, om man tittar på priser i förhållande till samma månad året före, visar siffror från Danmarks Statistik. I juli steg huspriserna med 3,9 procent jämfört med samma period förra året, medan priserna på lägenheter steg med 3,1 procent.

"Det är inte så konstigt att huspriserna stiger. Låga räntor, ökad sysselsättning, solid reallöneutveckling och optimism bland konsumenter bidrar till att stärka priserna, och det verkar inte förändras inom det närmaste", säger privatekonom Louise Aggerstrøm Hansen, från Danske Bank, i en kommentar till Ritzau.

Ett större lägenhetsutbud och höga priser i storstäderna tros vara orsaken till att försäljningen av lägenheter saktat in under 2018. I juli sjönk lägenhetspriserna med 2 procent jämfört med juni i år, och huspriserna steg med 0,5 procent under samma period.

Om man tittar på utvecklingen sedan 2006 har lägenhetspriserna på riksplanet stigit betydligt mer än huspriserna i Danmark.