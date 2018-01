Ökad alkoholförsäljning fjärde kvartalet

Mindre brännvin men mer starköl, cider och andra blanddrycker. Totalt sett ökade alkoholförsäljningen på Systembolaget med marginella 0,4 procent under 2017 jämfört med året före.

Under fjärde kvartalet ökade dock försäljningen mer markant, plus 2,7 procent mätt i ren alkohol jämfört med samma period 2016. Starkölsförsäljningen steg under kvartalet med 3,9 procent, vin, exklusive starkvinsdrycker, med 2,9 procent och olika spritdrycker med 2,5 procent.

Försäljningen av alkoholfria drycker minskade både under året och under fjärde kvartalet, enligt Systembolagets nya statistik.