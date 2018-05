Oljeoro kan slå mot semesterbilister

– Det är betungande för många hushåll, framför allt för dem som är beroende av bilen i sin vardag och behöver den till jobbet, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på intresseorganisationen Motormännen.

Priserna på en del drivmedel har sedan december 2017 dragit i väg. Runt årsskiftet kostade en liter 95-oktanig bensin i genomsnitt 14:42 kronor litern vid pump. För diesel var siffran 14:38 kronor.

Orolig oljemarknad

Den här veckan har motsvarande priser landat på 16:16 kronor respektive 16:06 kronor, en ökning på ungefär 12 procent.

En förklaring är skattehöjningen på 30 öre per liter bensin och 27 öre per liter diesel som regeringen införde vid årsskiftet. Men bakom uppgången ligger också stigande råoljepriser, med ett så kallat Brent-kontrakt som gått från under 67 dollar fatet vid årsskiftet till tidvis över 80 dollar nu i veckan.

Experter förklarar huvudsakligen uppgången med att oljekartellen Opec, tillsammans med elva andra länder, bland annat Ryssland, har lyckats med den strategi som infördes i december 2016.

– Strategin att minska produktionen, och få ned de enorma lagren som byggts upp från 2014, till mer normala nivåer, börjar nå målet, säger Thina Saltvedt, analytiker på Nordea.

Även president Trumps besked att USA lämnar kärnenergiavtalet med Iran har påverkat eftersom det i sammanhanget också sagts att det planeras sanktioner mot Iran och då sannolikt mot oljesektorn.

USA-sanktioner är också något som kan komma mot Opec-landet Venezuela och driva upp priset ytterligare.

– På grund av den politiska oron har oljeproduktionen mer eller mindre kollapsat och bara det sista ett och ett halvt året har produktionen fallit med nästan en miljon fat. Det är extremt mycket på kort tid och dessutom är Venezuela det land i världen som har de största reserverna, säger Saltvedt.

I Sverige har den försvagade kronan i förhållande till dollarn också bidragit till prisuppgången.

Semesterplaner kan påverkas

Inför sommaren brukar bensinpriserna ofta gå upp till följd av ökad efterfrågan. Men nu är den geopolitiska oron troligen avgörande.

– Om oljan från Iran och Venezuela verkligen skulle försvinna på grund av sanktioner så skulle oljan kunna gå upp mot 90 (dollar per fat), säger Thina Saltvedt.

Från Motormännen ser man dystert på situationen inför sommaren.

– Det är inte helt ovanligt att priset höjs inför sommaren. Det gör att många hushåll, framför allt barnfamiljer, måste se över sina semesterplaner och kanske inte kan göra de turer som man har planerat, som besök hos far- och morföräldrar, säger Heléne Lilja.