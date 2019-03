Det råder en stor osäkerhet kring hur Hamnarbetarförbundets varslade storstrejk kommer att drabba svenska företag. På måndagen har medlarna kallat parterna till möte, men om ingen lösning går att hitta inleds strejken vid midnatt natten till onsdag.

Beskeden om vad som får göras och inte göras av personal som inte är ansluten till Hamnarbetarförbundet är oklart. Det gör att många företag är osäkra på vad strejken kan få för konsekvenser.

Kan slå hårt

Anna Lööf på Teknikföretagen menar att strejken kan slå hårt mot samhället.

– Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och kan inte klara ekonomin utan fungerande hamnar. Det kommer säkerligen att uppstå samhällsfarliga effekter.

Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation för företag som tillsammans står för en tredjedel av Sveriges export.

– Våra medlemmar är beroende av att kunna få in gods och att skicka ut gods genom hamnarna. I och med att produktion i de flesta fall är upplagd enligt principen "just in time" stoppar flödet snabbt upp och verksamheter kan ganska snart behöva stoppas på grund av komponentbrist eller på grund av att man inte har plats att ställa det gods som inte kan skeppas ut, säger Anna Lööf.

Gör upp planer

Flera stora företag gör upp planer för hur de ska kunna hålla i gång verksamheten trots strejken.

– Plan A är att ligga kvar i containerhamnen i Göteborg. Men vi har en plan B och det är att köra med bil ner till andra hamnar som Hamburg och Bremen, säger Gösta Andersson, presschef på SKF i Göteborg.

– Det kommer att innebära längre ledtider och ökade utsläpp. Det blir en påtaglig miljöeffekt.

Alla företag känner dock inte samma oro för effekterna på längre sikt.

– Strejken har en begränsad påverkan. Vi använder oss framför allt av hamnarna i Luleå och Oxelösund, men vi följer det här noga för att se om det kan innebära störningar senare, säger Mia Widell, presschef på SSAB.

– Hittills har vi lyckats parera konflikten så vår handel har inte påverkat nämnvärt. Men läget är bekymmersamt, säger Stefan Elfström, presstalesperson på Volvo Cars.

Blir jätteproblem

Dagligvaruhandeln berörs dock i större utsträckning.

– Stänger de svenska hamnarna blir det jätteproblem för oss, säger Claes Salomonsson, pressansvarig på Axfood.

– Vi tar in 40 procent av vår totala import via roro-hamnen i Göteborg. Det är varor från Belgien, Tyskland och Holland. Strejken får en stor påverkan och vi lägger om trafiken och tar allt med lastbil.

Stenas färjetrafik från bland annat Göteborg drabbas inte.

– Vi har egen personal som är ansluten Transport. Men vilken effekt strejken kan få på ökat lastbilstrafik på färjelinjerna vet vi inte än, säger Jesper Waltersson, presschef på Stena.