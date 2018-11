Powells ord kan ha övertolkats

Amerikanska centralbankens chef såg till att ge efterlängtat bränsle åt USA-börsen i går kväll. I ett förskrivet tal inför Economic Club of New New York, talade Powell om att den amerikanska räntan ligger "strax under" vad han kallar ett neutralt territorium.

De orden fick Wall Street att notera sin bästa handelsdag sedan mars och S&P 500-indexet ökade hela 2,3 procent.

Den stora frågan är dock om marknaden övervärderat Powells ord? Tidningen Wall Street Journal hänvisar till ett uttalande från Powell i oktober där han benämnde styrräntan som "en lång väg" från neutral nivå och detta ligger till grund för den positiva reaktionen.

– Jag tycker man ska vara lite försiktig med tolkningen. Powell benämner räntan som att den ligger nära under neutral nivå men den neutrala nivån har samtidigt ett väldigt stort spann, säger Anna Breman.

Stora svängningar

Sedan oktober har aktiemarknaden globalt sett genomlidit en ytterst volatil period med stora svängningar, delvis på grund av stigande räntor men också signaler på att konjunkturen nu bromsar in liksom handelsro. Anna Breman påpekar att Powells ord kan ge utrymme för övertolkningar från marknadsaktörer.

– Jag vill inte kalla det önsketänkande men jag tror man att man underskattar lite att Powell inte var så tydlig som det tolkades.

USA har också globalt sett kommit längst med sina räntehöjningar och investerare räknar nu med en fjärde sådan för året i december från Federal Reserves sida. Den utvecklingen har i sin tur starkt kritiserats av president Donald Trump som på Twitter flera gånger gått hårt åt Jerome Powell, som Trump själv utsåg till centralbankschef i början av året. I en intervju med Washington Post nyligen sade presidenten att han "inte ens är lite nöjd med Powell".

Finns det någon oro för att centralbanken nu viker sig för Trump?

– Nej, jag tror faktiskt inte det utan att Fed står sig starkt. Man har en tradition av att vara oberoende. Uttalandet i går kan visserligen tolkas som så men jag tror Fed kommer att göra den politik som är bäst för amerikansk ekonomi.

Dags för G20-möte

Senare i veckan flyttas fokus till G20-mötet i Argentina där Trump bland annat ska träffas Kinas president Xi Jinping för diskussioner kring handelstullar. Vilken väg ett sådant samtal kommer att ta får också stor betydelse för marknadsrörelserna.

– När vi nu sett den här oron så vill alla jättegärna ha positiva signaler. Får man några tecken på att handelskriget inte kommer att eskalera så kan det tolkas positivt men det har kommit blandade signaler inför mötet, säger Anna Breman.

– Där tror jag också att politikerna är mer känsliga för vad börsen gör än vad centralbanken är. De har pressen på ett annat sätt från väljarna, vilket gör att det finns en vilja att lugna marknaden.