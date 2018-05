Stort intresse för elcykelpremien

Över 30 000 ansökningar har kommit in till Naturvårdsverket sedan möjligheten öppnade i februari och intresset har varit stort, säger Tomas Hallqvist, enhetschef för miljöbidrag på Naturvårdsverket.

– Det vi kan se nu är att mängden ansökningar fortsätter öka vecka för vecka. Så redan nu har runt 40 procent av pengarna betalats ut eller är på väg att betalas ut.

Om pengarna räcker eller inte är svårt att säga. Regeringen har avsatt 350 miljoner per år i tre år, och lovar 45 miljoner till när bidraget ska utökas till att omfatta elutombordare till båtar.

Antalet ansökningar var relativt stort i vecka fem när ansökningen öppnade, antagligen eftersom premien betalas ut retroaktivt för cyklar som är köpta efter 20 september 2017.

Efter det minskade antalet ansökningar för att sedan öka igen i takt med att cykelsäsongen kommit igång.

4 200 per cykel

I snitt har man betalat ut 4 200 kronor per ansökan vilket innebär att genomsnitts elcykeln köps för ungefär 17 000 kronor. Bidraget gäller ju även elfordon som elmotorcyklar men än går det inte att se hur många sådana som köpts.

– Men det är övervägande elcyklar som vi får ansökningar om, säger Tomas Hallqvist.

De flesta ansökningarna har kommit in elektroniskt och kan behandlas på en gång, men Naturvårdsverket har också fått in runt 7 500 pappersansökningar, som tar längre tid att handlägga.

– Vi var inte riktigt beredda på att få in så många och har inte riktigt resurser för det men vi jobbar vidare med att mata in de ansökningarna i systemet. Men vill man ha beslut snabbt och pengarna på kontot ska man försöka ansöka digitalt via vår hemsida.

Färre ansökningar för laddning

Intresset har varit betydligt smalare för det bidrag som kan sökas för att installera en laddstation. Där har Naturvårdsverket fått in runt 400 ansökningar sedan den 1 februari. Kanske beroende på att det säljs färre bilar än cyklar.

– Men det är också så att vissa leverantörer skickar med olika laddlösningar när man köper sin elbil, säger Tomas Hallqvist.