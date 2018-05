Svårare för vabbande föräldrar att bli chefer

Föräldrar som vabbar mycket får det svårare att bli chefer, visar en undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av den fackliga centralorganisationen Saco, skriver Dagens Nyheter.

Undersökningen jämför karriärutvecklingen under åren 2004-2013 för 190 000 personer som skrevs in på högskolan 1990-1996 och därefter klarade minst tre års studier. De som sammanlagt vabbade mer än 100 dagar under 2004-2013 hade 30 procents lägre chans att bli chef, men för dem som var borta från jobbet mer än 100 dagar på grund av föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet var chansen endast 10-15 procent lägre.

– Är du mycket hemma med sjuka barn får du en sämre löne- och karriärutveckling, säger Sacos ordförande Göran Arrius till tidningen.

Särskilt mäns chanser påverkades negativt av mycket vabbande, enligt studien.