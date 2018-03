Svenska Riksbanken sätter skräck i G20-mötet

– Jag tror att det finns en skräck hos andra centralbanker för att processen går för snabbt och att Riksbanken inte har tänkt igenom konsekvenserna. Vi pratar om en smärre revolution för centralbankerna om de introducerar en e-valuta, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Bakgrunden är den rapport som Bank for International Settlements (BIS), en internationell sammanslutning för de nationella centralbankerna, nu har publicerat inför G20-mötet i Buenos Aires.

Oklara följder

I rapporten sägs att centralbanker noga bör överväga eventuella risker med att införa egna e-valutor. Enligt organisationen finns det risker med digitala valutor "som vi inte fullt ut förstår just nu". Bland annat relaterat till finansiell stabilitet och penningpolitik.

BIS-rapporten nämner specifikt att Sverige utvärderar införandet av en e-krona, bland annat till följd av den kraftiga minskningen av kontantanvändning här.

Även Storbritannien och Kanada har visat intresse för egna e-valutor.

– Övriga centralbanker är rädda för att om en centralbank inför en e-valuta, så kan det öka trycket på övriga att göra detsamma, säger Robert Bergqvist.

Just frågan om e-valuta finns upptagen på G20-mötets agenda.

"Tidpunkt väldigt intressant"

Det gör däremot inte de av USA nyligen beslutade ståltullarna. Men eftersom hela syftet med G20 är att diskutera stora aktuella frågor är bedömningen från experter att Trumps tullar kommer upp - inte minst därför att mötet äger rum den 19:e till 20:e mars. Och tullarna träder i kraft den 23:e.

– Tidpunkten är väldigt intressant. Det finns en risk att de handelspolitiska spänningarna som uppstår via USA:s agerande kan överskugga nästa veckas möte i G20-gruppen, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Hon poängterar att G20 under 2016 bildade ett globalt stålforum vars syfte är att komma till rätta med överkapaciteten på stålmarknaden. Arbetet har fortsatt under 2017 på ett G20-möte i Tyskland i november - och så sent som den 8 mars i år ska ett första möte i frågan ha ägt rum.

I sammanhanget har G20 talat om att bekämpa orättvis tillämpning av tullar och att det är viktigt att värna de globala handelsreglerna. Enligt Sellgren är det nu viktigt att veta exakt var Kina och USA står i detta.

– Det som är intressant här är att alla länder har skrivit på, inklusive USA, säger Lena Sellgren.

Till G20-mötet kommer generellt deltagande länders finansministrar och centralbankschefer. Men i Buenos Aires nästa vecka kommer USA:s nytillträdde Fed-chef Jerome Powell att lysa med sin frånvaro. Powell kommer i stället att delta i ett penningpolitiskt möte på hemmaplan.