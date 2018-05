Tidslinje: En svensk framgångssaga

2006: Allt startar

Spotify grundas 2006. Daniel Ek och Martin Lorentzon anar nog inte då att tjänsten så småningom blir en av världens ledande tjänster för strömmad musik. Den nätbaserade tjänsten lanseras för den breda allmänheten två år senare - närmare bestämt hösten 2008 i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Finland och Norge.

2008. Reklamens intåg

Spotify växer snabbt och skivbolagen - som får ta del av intäkterna av musikförsäljningen - jublar. Under sista kvartalet 2008 kommer Spotify igång med ljudreklam och 2009 har tjänsten fyra miljoner användare i Europa.

2011: Dags för USA

Sommaren 2011 lanseras Spotify i USA. Detta efter lång tid av spekulationer.

2012: Digital boom för musikbranschen

Musikförsäljningen i Sverige ökar snabbt, och orsaken är att intäkterna från Spotify och liknande tjänster fortsätter att växa.

2012 har den digitala musiktjänsten också tre miljoner betalande användare som alltså betalar för att slippa reklamen i gratistjänsten och kunna lyssna i mobilen. Andra konkurrerande tjänster är nu bland annat Deezer Rhapsody/Napster och Rdio.

2013: Spotify växer

Den svenska musiktjänsten lanseras i åtta nya länder. Det blir premiär i Latinamerika och Asien. Bland de nya länderna finns Mexiko, Hongkong, Malaysia och Singapore. Dessutom lanseras internettjänsten i Estland, Lettland, Litauen och Island.

Spotify finns nu i 28 länder. Enligt musiktjänsten har man samma år 24 miljoner aktiva användare varav över sex miljoner betalande.

Samma år toppar Spotify ligger listan över svenska tillväxtbolag som fick in mest riskkapital.

2014: Framgång och konkurrens

Nu har Spotify närmast monopol på strömmad musik i Sverige. Men de globala konkurrenterna börjar tränga sig in. Både jätten Google och franska Deezer satsar på Spotifys hemmaplan.

Bolaget redovisar årssiffror för 2013 en omsättning med 746,9 miljoner euro för 2013, en uppgång med 74 procent jämfört med 2012. Någon vinst är det däremot inte tal om - Spotify har inte visat någon vinst sedan bolaget bildades 2008.

Under samma år blir Spotify verksamt på ytterligare 32 marknader och finns nu i 58 länder, främst i Europa och Nord- och Sydamerika.

2015: Upprop och Tidal

Låtskrivare borde få en större del av streamingtjänsten Spotifys intäkter, skriver 133 kompositörer och textförfattare i ett upprop i Aftonbladet. Bland de som skrivit under finns Anna Ternheim och Peter LeMarc. Sedan Taylor Swift, världens just då mest säljande skivartist, drog tillbaka sina låtar från Spotify i protest mot tjänstens ersättningsnivåer till artister har debatten blossat upp. Men hittills har den främst handlat om artisterna och skivbolagen, inte om låtskrivarna, menar de som undertecknat uppropet.

2015 handlar också om Tidal. Flera av musikvärldens stora stjärnor lämnar Spotify för att i stället släppa sin musik hos konkurrenten som ägs av rapparen och affärsmannen Jay Z. Under sommaren kommer ännu en utmanare då även Apple lanserar sin strömningstjänst.

2016: På väg till börsen?

Spotify dras med stora förluster och möter allt hårdare konkurrens, men fortsätter samtidigt att växa kraftigt. Bolaget lånar miljarder från bland annat riskkapitalbolaget TPG och hedgefonden Dragoneer Investment Group, enligt uppgifter i bland annat Wall Street Journal. Långivarna ska ha fått indikationer på att Spotify planerar att börsnotera bolaget någon gång under de närmaste två åren.

2017: Obamas favorit

I mars 2017 uppnår Spotify 50 miljoner betalande användare, meddelar musiktjänsten via Twitter. Musiktjänsten har därmed vuxit med 20 miljoner betalande användare sedan samma tid 2016. En av användarna är Barack Obama, som flera gånger satt ihop spellistor med sin favoritmusik till Spotify - listor som blivit en av musiktjänstens mest populära.

2018: Succéentré på börsen

2018 är det dags för börsen. Första dagen blir succé på New York-börsen. Vid starten, klockan 18.42 svensk tid, handlades bolaget under förkortningen Spot på New York-börsen för 166 dollar per aktie, högt över referenspriset.

Samma dag som den svenskgrundade musiktjänsten Spotify börjar handlas hissas bolagets gröna logotyp ovanför den amerikanska flaggan utmed fasaden på Wall Street. Bredvid vajade, i stället för den blågula svenska fanan, dock det schweiziska korset mot röd bakgrund....