Uppåt på Europabörser efter toppmöte

Det breda OMXS-index öppnar uppåt 0,7 procent och 29 av 30 bolag på finlistan OMXS30 stiger efter några minuters handel.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca som redovisade delårsresultat för det andra kvartalet på morgonen går dock inledningsvis sidleds på Stockholmsbörsen.

Skogskoncernen SCA tar täten bland storbolagen. Aktien klättrar 4,1 procent.

De ledande börserna i Europa pekar uppåt i den inledande handeln. Londonbörsens FTSE100-index stiger 0,1 procent medan Paris CAC40-index ökar 0,6 procent.

På Frankfurtbörsen stiger DAX-index 1,2 procent. Efter toppmötet i Washington och lugnande besked gällande fordonstullar stiger fordonssektorn STXE600 i Europa med 2 procent. Biljätten Volkswagen öppnar 4,3 procent uppåt, strax under bilmärket BMW vars aktie inleder på plus 4,9 procent. Lastbilstillverkaren Daimler aktie inleder handelsdagen på plus 0,74 procent.