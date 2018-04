Vinstlyft för Blackrock

Blackrock, världens största kapitalförvaltare, redovisar ett oväntat starkt resultat för årets första kvartal. Nettovinsten steg till 1,09 miljarder dollar, 6:68 dollar per aktie, under kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 859 miljoner dollar, 5:21 dollar per aktie, ett år tidigare.(TT)