2000-talet hyllas i tre städer

Cascada, Kate Ryan och Amy Diamond. Det är tre av artisterna som står på scen när 2000-talet ska hyllas med tre stora spelningar i svenska städer nästa år. Showen "We love the 2000:s" hade premiär i Oslo i fjol och 2020 är det dags för Göteborg och Scandinavium den 13 mars, Stockholm och Tele2 Arena den 28 mars och Malmö Arena den 18 april.

Totalt står omkring 20 artister på scenen, enligt ett pressmeddelande från arrangören FKP Scorpio.

Tyska eurodiscotrion Cascada slog igenom 2004 och är bland annat känd för covern och jättehitten "Everytime we touch", medan belgiska danspopstjärnan Kate Ryan ligger bakom låtar som "Desenchantée" och eurodiscocovern "Ella elle L'a". Svenska Amy Diamond har toppat listor både hemma och utomlands med exempelvis "Whatâ??s in It for me" och "Shooting star".

Biljetterna till "We love the 2000:s" släpps den 3 april.