Ace Wilder fick lämna "Stjärnornas stjärna"

Melodifestivalen-artisten Ace Wilder bjöd på en energifylld version av Glora Estefans "Rhythm is gonna get you" i "Stjärnornas stjärna" och fick mestadels positiv kritik av juryn. Men för tittarna räckte det inte hela vägen och hon blev därmed den första att tvingas lämna programmet.

Beskedet verkade dock inte komma som någon chock. Wilder fick minst antal röster i förra veckans premiäravsnitt, men då var det ingen som behövde lämna.

– Det känns jättebra faktiskt, sade hon i programmet.

I TV4:s nya underhållningsprogram "Stjärnornas stjärna", som leds av Petra Mede, tävlar etablerade artister mot varandra i musikgenrer de inte är vana vid. I premiärprogram tog de sig an country och i veckans avsnitt handlade allt om latinomusik.

Och även om veckans genre gav Ola Salo "svennekomplex" tyckte juryns Jan Gradvall att hans tolkning av Ricky Martins "La vida loca" gav honom chans att använda sina "superkrafter" från tiden med The Ark och alla de musikaler han har gjort.

– Vilken energi, du var Ricky Martin på scenen, du ägde scenen, sade veckans coach Mendez i programmet.

Nästa vecka tar sig stjärnorna an genren hårdrock.