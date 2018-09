Aguilera vill göra duett med Spears

Christina Aguilera och Britney Spears utmålades som konkurrenter under det sena 1990-talet och tidiga 2000-talet. Men ovänskapen var bara ett påhitt av medierna, enligt Christina Aguilera som i en intervju i pratshowen Jimmy Kimmel under onsdagen hävdar att hon gärna vill spela in en duett med sin kollega.(TT)