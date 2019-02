Ai Weiweis historia struken ur ensemblefilm

Ai Weiwei bor numera i Berlin, men hade vid tiden för inspelningen utreseförbud ur hemlandet och befann sig i husarrest. Anledningen är att han varit öppet kritisk mot den kinesiska regeringen när det gäller demokratifrågor och mänskliga rättigheter.

– Att mitt bidrag togs bort beror på att min politiska status skulle göra det svårt för produktionen att säkra finansieringen, säger han till DW.

"Berlin, I love you", är en fortsättning på filmserien som inleddes med "Paris, je'taime" 2006 och fortsatte med "New York, I love you", 2008. Ai Weiweis del av filmen handlar om hans relation till sonen, som bodde med sin mamma i Berlin. Producenterna planerar en film som utspelar sig i Shanghai i framtiden.

Enligt Ai Weiwei blev producenterna rekommenderade att skrota konstnärens del av Berlin-filmen för att den skulle kunna tävla på Berlins filmfestival, men filmen blev inte utvald och festivalen förnekar nu att det beror på kontroverserna kring Ai Weiwei.

Enligt filmens producent Claus Clausen stämmer det dock att festivalens ledning uppmanade teamet att ta bort Ai Weiweis historia och att man "inte hade något val".

– Vi var tvungna att välja. Vi ville inkludera Ai Weiweis bidrag, men vi kunde inte göra det, säger han till DW.