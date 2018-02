Alicia Vikander landar roll i thriller

Skådespelaren Alicia Vikander kommer att spela huvudrollen, Helen, i den kommande thrillern â??The marsh kingâ??s daughter" rapporterar Variety.

Regissören Morten Tyldum står bakom filmatiseringen av den amerikanska författaren Karen Dionnes bästsäljare vid samma namn.

Alicia Vikander utsågs nyligen till vinnare av årets Nordic honorary dragon award på Göteborgs filmfestival. Numera är den svenska skådespelaren stationerad i Hollywood med filmer som "Ex machina" och "Fyren mellan haven" på sitt cv. Under Oscarsgalan 2016 tilldelades hon en Oscar i kategorin bästa kvinnliga biroll för sin insats i "The Danish girl".