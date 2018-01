Allegori över Nobelpristagarens villkor

Innan Kazuo Ishiguro började läsa sin Nobelföreläsning i Börssalen i höstas gjorde han en anmärkning om dörren som han och Sara Danius just hade kommit in igenom. Ishiguro hade fått veta att den öppnas två gånger per år, ena gången när den ständiga sekreteraren tillkännager årets pristagare, andra gången när pristagaren gör entré för att hålla sin Nobelföreläsning.

Försynt undrade Ishiguro om dörren skulle vara låst efter föreläsningen? Han sade sig inte vara helt säker på hur han skulle komma ut.

Frågan var i själva verket en medveten allegori över Nobelpristagarens situation, enligt Manash Firaq Bhattacharjee, författare och lärare vid indiska Ambedkar University, som ifrågasätter varför Akademien inte har inkluderat den i webbpubliceringen av Ishiguros föreläsning? I en betraktelse i the Wire ser krönikören Ishiguros korta dörrbetraktelse, inte som ett underhållande skämt utan som en bild av Nobelpristagarens villkor, av att vara ägd av Akademien. Priset ger inte bara berömmelse utan också en tillhörande paranoia över att vara inburad i den för gott.