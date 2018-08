Aretha Franklin är död - "större än alla"

Franklin avled i sitt hem i Detroit på torsdagsförmiddagen lokal tid. Långt framskriden cancer i bukspottkörteln, sägs vara dödsorsaken.

"Vi har förlorat vår familjs matriark och klippa. Kärleken hon kände för sina barn, barnbarn, syskonbarn och kusiner visste inga gränser", säger hennes familj i ett uttalande.

Lisa Wall, musikjournalist på Sveriges Radio och som nyligen gjorde en dokumentär om Aretha Franklin, har svårt att hitta orden när hon ombeds att kommentera souldrottningens storhet inom soulmusiken.

– Den var astronomisk, ärligt talat. Hon var störst och hon hade en tyngd och hon satte en skola för alla efterföljare. Soulmusiken såsom vi känner den i dag hade inte funnits utan henne. Så är det bara. Det finns väldigt många jätteduktiga artister, pianister, sångerskor och kompositörer, men Aretha Franklin hade något mer. Hon hade en tyngd och en röst som gjorde henne större än alla andra. Något som kom från ovan. Hon var gudabenådad, kort sagt, säger hon till TT.

Familjen tog farväl

I söndags rapporterades att Franklin blivit allvarligt sjuk och att nära och kära samlats vid hennes sida för att ta farväl.

Flera kända vänner ska ha besökt henne under dagarna. Till dessa hör artisten Stevie Wonder, politikern Jesse Jackson samt före detta maken och skådespelaren Glynn Turman.

Den världsberömda soulsångerskan har sedan en tid tillbaka haft problem med hälsan. Franklin själv och hennes närstående har varit förtegna om hennes tillstånd, men under de senaste åren har hon tvingats ställa in en rad framträdanden på avrådan från läkare. 2010 ska hon ha blivit opererad för en tumör i magen. Tidigare har alla av Franklins tre syskon gått bort i cancer.

Hedrades av hemstaden

I februari 2017 meddelade Aretha Franklin att hon skulle sluta turnera.

Hennes sista konsert blev vid Elton Johns årliga gala i kampen mot aids i november i fjol och samma månad släpptes albumet som blev hennes sista - "A brand new me", inspelad tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra.

Samtidigt som hon drog sig tillbaka från scenerna i fjol hedrades Franklin av hemstaden Detroit, som uppkallade en gata efter henne, Aretha Franklin Way.

I dag beskriver Detroits borgmästare Mike Duggan Franklin som en artist utan gelikar.

"Under hela hennes extraordinära liv och karriär förtjänade hon kärleken - och respekten - från miljontals människor, inte bara för sig själv och för kvinnor överallt, utan även för staden som hon älskade så högt", säger Duggan i ett uttalande.

Franklin föddes i Memphis, men växte upp i Detroit och präglades av gospelmusiken i sin pappas baptistkyrka. Hon släppte sin första skiva redan som fjortonåring 1956 men fick sitt stora genombrott som r'n'b-artist med låten "I never loved a man (the way I love you)" 1967.

Soulens drottning

Sedan följde hitar som "Respect", "Think" och "I say a little prayer" och hon utnämndes snabbt till "Queen of soul". Efter ett 1970-tal något i skymundan uppnådde hon legendstatus på allvar. Under sin långa karriär har Franklin gett ut ett 40-tal studioalbum och influerat otaliga efterföljare.

– Alla soulsångare var och är influerade av henne. Hon var en av de sista riktigt stora soulartisterna från de gyllene åren under 1950- och 60-talen. Alla de andra, James Brown, Ray Charles, de har gått bort en efter en, säger musikjournalisten Pierre Hellqvist på Sonic Magazine.

– Det som karaktäriserade henne var att hon var en väldigt privat människa som släppte få människor in på livet. Men jag tror att om man lyssnar på hennes sång och musik, så förstår man att det egentligen inte finns så mycket att tillägga. För i hennes musik finns ett sådant mörker och en sådan ängslighet som är så jäkla tungt på något sätt.

Få har kunnat mäta sig med Franklin som amerikansk kulturikon. Hon sjöng vid Martin Luther Kings begravning, uppträdde på Jimmy Carters, Bill Clintons och Barack Obamas presidentinstallationer och hon har tilldelats den amerikanska frihetsmedaljen av George W Bush. 1987 valdes hon in som första kvinna i Rock and roll hall of fame.