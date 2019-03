Atomic Swing återförenas och drar på turné

Atomic Swing återförenas och åker på sommarturné.

Med en banduppsättning bestående av originalmedlemmarna Niclas Frisk, Michael Lohse och Henrik Berglund samt Helen Prim och Daniel Bengtson ger sig bandet ut på vägarna.

Bandet bildades 1992 och hade stor framgång med låtar som "Stone me into the groove" och "Smile". Atomic Swing lades ned 1997 men har återförenats vid ett par tillfällen - bland annat 2006 då de släppte albumet "The broken habanas".

Turnéplan: 8/6 Oslo, 28/6 Hedemora, 27/7 Kall, 29/7 Öland, 2/8 Göteborg, 8/8 Kalmar, 10/8 Alfta. Fler datum tillkommer.