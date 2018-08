Ben Schwartz spelar Sonic the hedgehog

Den amerikanske skådespelaren Ben Schwartz, mest känd från tv-serien "Parks and recreation", har fått ett riktigt tungt jobb - enligt Variety ska han göra rösten till den klassiska tv-spelsfiguren Sonic the hedgehog i kommande långfilm.

Filmen "Sonic the hedgehog" har varit under utveckling under flera år men arbetet tog ordentlig fart först förra året då filmbolaget Paramount tog över rättigheterna från Sony. Figuren Sonic, en mycket snabb blå igelkott, lanserades av tv-spelsfabrikören Sega 1991 och har sedan dess spelat huvudrollen i en rad spel.

Sedan tidigare är det klart att James Marsden, Tika Sumpter och Jim Carrey ska medverka i filmen som regisseras av Jeff Fowler.

"Sonic the hedgehog" väntas få biopremiär under hösten 2019.