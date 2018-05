Biosommar med Cruise, Bullock och disconostalgi

När Avengers-kollektivet dundrar in på biotoppen vet man att det är storfilmssommar igen. Är man inte mätt på effekttung superhjälteaction så dyker snart "Ant-man and the Wasp" och "Deadpool 2" upp för att se till att vi inte får Marvel-abstinens.

Dessutom är det dags för Tom Cruise att testa sin dragningskraft på publiken. För sjätte gången spelar han sin karriärs kanske säkraste kort, Ethan Hunt, som fortsätter att utföra omöjliga uppdrag och egna stunts i "Mission: Impossible - fallout", där Rebecca Ferguson åter gör rollen som den svenskfödda brittiska agenten Ilsa Faust.

Även kuppfilmsserien "Oceans eleven" får ett nytt fräscht tillskott, "Ocean's 8", som trendigt nog har en ny helkvinnlig rollista. Den eleganta trailern med Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Mindy Kaling med flera är fullspäckad av diamanter, snitsiga repliker och luriga planer.

Svenska publikdragare?

Svenska filmbolag och producenter vill oftast inte slåss mot sommarvädret och lägger sällan premiärer på sommaren. Men i år syns två testballonger, som båda förväntas locka en stor publik. Dels nysatsningen på de populära barndetektiverna i "LasseMajas detektivbyrå - det första mysteriet" i regi av Josephine Bornebusch, dels Youtube-gänget Crazy Pictures inhemska katastroffilm "Den blomstertid nu kommer".

– Vi har sett en enorm respons bara på teaser-trailern så vi räknar "Den blomstertid" som en av de större titlarna. Men den är lite av en joker. Och LasseMaja tror vi mycket på. Svenska filmer är viktiga för de av våra biografer som är öppna under sommaren, säger Anna Schönbeck, filmsättare på Folkets hus och parker.

Tung Abba-nostalgi

Den film som kommer att discodansa hela vägen till sommarbiotoppens förstaplats blir förmodligen "Mamma mia! Here we go again", där Meryl Streep, Amanda Seyfried och de andra den här gången får sällskap av självaste Cher. För tio år sedan fick den första filmen 1,9 miljoner biobesök.

– Det blir definitivt sommarens stora hit, den första filmen sopade ju banan med allt annat, säger Anna Schönbeck.