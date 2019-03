Birgit Nilssons stipendium till tenor

Birgit Nilsson räknas som en av världens mest berömda operasångare och sjöng under sin långa karriär huvudroller på Wiener Staatsoper i Wien, under festspelen i Bayreuth, på La Scala i Milano och Metropolitan i New York. Stipendiefonden instiftades 1969 till minne av sångerskans sånglärare Ragnar Blennow från Åstorp. Det första priset delades ut 1973.

Joel Annmo kommer från Västerås och tog sin examen vid Operahögskolan i Stockholm 2011. Han har sjungit vid Hamburger Kammeroper och Det kongelige Teater i Köpenhamn. Vid Kungliga Operan i Stockholm har han bland annat gjort titelrollen som Pelléas i Debussys "Pelléas & Mélisande" 2016.

â??Joel Annmo har med sin ljusa rösttimbre och briljanta sångteknik de senaste åren utvecklats såväl sceniskt som vokalt på ett enastående sätt. Med en repertoar som sträcker sig från Tamino i 'Trollflöjten' till Carl Å Adamsson i 'Glada änkan' är han en högst värdig Birgit Nilsson-stipendiat", skriver juryn i sin motivering.

Han kommer att få ta emot priset under en stipendiekonsert i Malmöoperans foajé lördagen den 18 maj.