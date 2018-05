Björks musik blir balett

Den isländska musikern Björk har för första gången godkänt att hennes musik använts till att tonsätta en balett, rapporterar Dazed.

Baletten går under titeln "Björk ballet", är koreograferad av Arthur Pita och visas nu i San Fransisco i samband med en festival. Sammanlagt uppträder balettdansarna i trettio minuter till åtta verk ur Björks repertoar - bland annat klassikerna â??All is full of love", â??Hyper-ballad" och â??The anchor song".

– Dansarna är gudar som lever på planeten Björk. Det är en hyllning till livet, döden, sex, romantik, kärlek och hjärtesorg. Allt det som Björk omfattar i sin värld, säger koreografen Arthur Pita till San Francisco Chronicle.

Den 14 juli spelar Björk i Sverige på Dalhalla utanför Rättvik.