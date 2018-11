Bob Dylan till Sverige i sommar

Bob Dylan återvänder till Sverige nästa år. Den 26 juni uppträder han i Globen i Stockholm. 28 juni blir det Göteborgs tur när han spelar i Scandinavium, meddelar arrangören Live Nation.

Senast den legendariske artisten styrde sin oändliga turné till Sverige var förra året. Då uppträdde på Waterfront i Stockholm och passade även på att ta emot sitt Nobelpris i litteratur, som han tilldelades 2016.

Dylan är just nu aktuell med "More blood, more tracks", en boxversion av hans klassiska "Blood on the tracks" från 1975. Samlingen på sex skivor är den fjortonde delen i hans arkivrensning "The bootleg series".