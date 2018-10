"Bohemian rhapsody" Queens mest populära låt

Spotify listar de mest populära Queenlåtarna inför veckans Sverigepremiär av filmen "Bohemian rhapsody". Och naturligtvis är det just låten "Bohemian rhapsody" som är mest populär. När singeln släpptes 1975 var det den dittills dyraste låt som spelats in.

"2018 har varit ett otroligt starkt år för filmmusik, i och med storfilmer som 'Black panther', 'A star Is born' och nu 'Bohemian Rhapsody'. Vi brukar generellt se ett ökande intresse för musik i tv och film, men Queen har alltid haft en stor publik på Spotify med över 20 miljoner lyssnare i månaden. De är ett band som i allra högsta grad har påverkat populärkulturen för all framtid", säger Jenny Hermansson, nordisk vd på Spotify, i ett pressmeddelande.

De tio mest spelade låtarna på Spotify i Sverige av Queen senaste veckan är:

1. "Bohemian rhapsody", 2. "Donâ??t stop me now", 3. "Another one bites the dust", 4. "Under pressure", 5. "We will rock you", 6. "Somebody to love", 7. "I want to break free", 8. "We are the champions", 9. "Killer queen", 10. "The show must go on".