"Bohemian rhapsody" visas i Kina

Oscarsvinnande "Bohemian rhapsody" kommer - i mindre skala - att gå upp på kinesiska biografer, skriver Hollywood Reporter. Beskedet anses som något oväntat, med tanke på Kinas konservativa inställning till filmer och program med homosexuellt innehåll. Så sent som under Oscarsgalan hamnade en kinesisk strömningstjänst i blåsväder, efter att vid textningen av huvudrollsinnehavaren Rami Maleks tacktal ha bytt orden "gay man" mot "special group" ("speciell grupp").

Filmen väntas få premiär under våren, men det är okänt exakt när. Det är också okänt om vissa scener ur "Bohemian rhapsody" kommer att klippas bort, vilket flera medier nu spekulerar i.

Flera andra filmer med homosexuell tematik, som "Call me by your name" och "Brokeback mountain", har tidigare utelämnats från den kinesiska marknaden.