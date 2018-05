Bookerpriset firar 50 år med specialpris

Bookerpriset har sedan 1969 varje år prisat den bästa engelskspråkiga romanen utgiven under de senaste tolv månaderna.

Med 50 år på nacken synar nu juryn sina tidigare pristagare - och väljer bland dessa ut den bästa skönlitterära romanen genom tiderna.

Enligt Independent kvalade "Den engelske patienten" av Michael Ondaatje, "Wolf hall" av Hilary Mantel, "In a free state" av V.S. Naipaul, "Måntiger" av Penelope Lively och "Lincoln i bardo" av George Saunders in på nomineringslistan till jubileumspriset som fått titeln Golden Man Booker.

Listan har tagits fram av fem jurymedlemmar som vardera fokuserat på ett årtionde. Nu är det upp till allmänheten att rösta på sin favorit. Vem som vinner specialpriset meddelas den 8 juli på Man Booker-festivalen i London.