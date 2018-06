Bortglömt Coltranealbum ser dagens ljus

Världens samlade jazzkatter gör bäst i att markera fredag den 29 juni i kalendern. Då släpps nämligen ett album med aldrig tidigare utgivna låtar signerade saxofonlegendaren John Coltrane, rapporterar The New York Times.

"Both Directions at Once: The Lost Album" spelades in under en enda dag i mars 1963. Materialet stuvades därefter undan och glömdes bort fram tills dess att Coltranes första fru Juanita Naima Coltrane helt nyligen hittade sin exmakes exemplar som hon hade sparat.

Albumet kommer att släppas i två versioner. Den ena består av en skiva med de sju låtar som spelades in under sejouren i mars 1963. Den andra utgåvan innehåller ytterligare en skiva bestående av sju alternativa tagningar från samma inspelning.

Förutom John Coltrane spelar även bassisten Jimmy Garrison, trummisen Elvin Jones samt pianisten McCoy Tyner.