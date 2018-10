Britneys svenska superhit fyller 20

I Cheironstudion på Kungsholmen skrevs några av svenskt 90-tals allra största hits, som Dr Albans "Hello Africa", Leila K:s "Electric" och E-Types "This is the way". Rösten som sjunger refrängen i den sistnämnda tillhör Nana Hedin. Hon minns fortfarande sitt första möte med Martin Sandberg, sedermera Max Martin.

– Jag väntade i receptionen när en långhårig kille kom in och gick rakt förbi mig utan en blick. Efter en stund kom han tillbaka och sade "Förlåt, jag är hemskt ledsen. Är det du som är Nana?". Han hade varit övertygad om att tjejen bakom rösten skulle vara svart, säger hon.

Tillsammans med Max Martin är det Nana som sjunger kör på "...Baby one more time". Det karakteristiska introt och Britney Spears barnsliga "Oh baby baby" gör att låten sätter sig direkt.

– Dagges (Denniz Pop) devis var att man skulle veta vilken låt det var som spelades på en sekund, har Max Martin sagt i en intervju med Sveriges Radio.

Unikt sound

Basgången är också en stor del av låten. Med sin "slap bass"-stil har Thomas Lindberg genom åren fått höra att han bidrog till Cheirons unika sound.

– Jag var inte säker på att det skulle bli en hit. Jag tänkte visserligen "vilken bra låtjävel han gjort nu igen, Martin", men Britney visste man inget om. Jag har spelat in med debutanter många gånger och vissa har blivit jättestora och andra har försvunnit, säger han.

Thomas Lindberg lade bas på de flesta låtar som spottades ut från hitfabriken innan den lades ned 2000. Det hände ofta att han inte fick höra resultatet av sitt arbete förrän det nådde etern.

– Jag var på skidsemester i Schweiz och minns när "...Baby one more time" spelades på MTV under after skin. Jag bara vrålade rakt ut. Några veckor senare låg den etta i USA, säger han.

TLC fick erbjudande

Max Martin har berättat om hur han fick idén till refrängen mitt i natten och trodde att han hade skrivit en r'n'b-låt. Han skickade den först till Backstreet Boys, som tackade nej, och sedan till TLC som ogillade titelns "hit me".

– Om jag tänkte sjunga "Hit me baby one more time"? I helvete heller, har medlemmen T-Boz berättat i en intervju med MTV.

Även Robyn, som jobbat med Max Martin på "Show me love", ratade låten, men den väckte brittiska skivbolagsbossen Simon Cowells intresse. Han försökte få Martin att ge hans nya pojkband Five chansen att spela in den. Men då hade den redan reserverats för den okända 16-åringen Britney Spears.

– Hon var en gullig och lite försynt tjej som hälsade artigt på mig. När vi spelade in hennes andra skiva var hon inte lika entusiastisk att hälsa på oss musiker. När man breakar så ung och blir världskänd så är det klart att det blir svårt att hantera. Det har man förstått i hennes karriär senare, att hon haft det kämpigt med vissa saker, säger Thomas Lindberg.

"Imponerad av Stockholm"

Britneys största merit var vid mötet med Cheirons låtskrivare att hon sjungit och dansat i den amerikanska "Disneyklubben". Efter ett möte med Max Martin i New York, anordnat av Spears skivbolag, bestämdes att 16-åringen skulle flyga till Stockholm under några kalla vinterdagar i mars 1998.

– Jag var ganska ung och nervös. Men han var väldigt snäll och gjorde mig bekväm. Jag minns att jag var imponerad av Stockholm, men vi var så upptagna i studion att jag inte hann utforska staden, har Britney berättat för The Guardian.

Nana Hedin träffade aldrig Spears, trots att hon medverkade på alla hennes Cheironhits, utan fick sjunga in bakgrunderna till redan inspelad leadsång. Det blev nästan komiskt när den vuxna sångerskan härmade Britneys barnsliga röst.

– Hon hade sitt lilla "kurr" inför varje ny stavelse och lät som en tonåring som försökte låta sexig. Jag minns Max skratt när jag härmade henne första gången. Ett speciellt sound skapades när vi blandade våra röster med Britneys, säger hon, säger hon.

Själv säger Britney till The Guardian att hon så här 20 år senare har suddiga minnen från "...Baby one more time"-tiden.

– Allt gick så snabbt. Det var en kul och galen tid.