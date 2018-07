Bruce Springsteen till Netflix

Bruce Springsteen-fans bör ringa in den 15 december i kalendern. Då släpps nämligen musikikonens enmansföreställning "Springsteen on Broadway" på Netflix, rapporterar Pitchfork.

Springsteens intima Broadwayföreställning var planerad att gå i åtta veckor förra hösten, men förlängdes nyligen till årsskiftet.

Regissören Thom Zimny har anpassat enmansföreställning till strömningsplattformen. Det är inte första gången amerikanen arbetar med Bruce Springsteen, Zimny står även bakom dokumentära skildringar som "Bruce Springsteen & The E Street Band: The river tour, Tempe 1980" och "The ties that bind".