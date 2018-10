Chapman stämmer Nicki Minaj för låtstöld

Soulsångerskan Tracy Chapman stämmer sin yngre kollega Nicki Minaj för att ha stulit delar av hennes "Baby can I hold you" från 1988. "Sorry" skulle ha varit med på Nicki Minajs skiva "Queen" och skivsläppet blev uppskjutet eftersom Minaj försökte få tag i Tracy Chapman för att få hennes tillåtelse att sampla låten.

Enligt TMZ försökte Minajs representanter nå Chapman flera gånger, men alla förfrågningar om att få använda låten avvisades. Nicki Minaj släppte ändå "Sorry" som singel i augusti, där hälften av texten består av Tracy Chapmans originaltext och melodin är samma som på "Baby can I hold you".

Men samma dag som singeln släppes twittrade Minaj "Sis said no" (syster sade nej) och försökte dra tillbaka singeln. Tracy Chapman och hennes team anser dock att skadan redan var skedd.

Chapman stämmer nu Minaj och vill hindra henne från att släppa låten igen, samt få upphovsrättslig ersättning för de spelningar låten fick.