Gitarristen i rockbandet Foo Fighters, Chris Shiflett, kommer till Sverige i vår. Shiflett är aktuell med ny solomusik och ger sig även ut på turné tillsammans med sitt band. En turné som avslutas på Nalen klubb i Stockholm den 10 april.

Senare i sommar kommer Chris Shiflett tillbaka med Foo Fighters för att spela på festivalen Lollapalooza Stockholm.

Chris Shiflett är uppvuxen i Kalifornien och startade musikkarriären i banden No Use for a Name och Me First & the Gimme Gimmes. Sedan 1999 har han spelat med Foo Fighters. Han har även gett ut två skivor med punkbandet Jackson United och släppt två countryplattor med Shiflett & the Dead Peasants.

Den kommande soloplattan "Hard Lessons" beskrivs som en "rå, gitarrdriven platta, fylld till bredden med rock 'n' roll, klassisk countrytwang, självbiografiska texter och hårt arbete", enligt ett pressmeddelande.