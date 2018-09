CNN plockar bort avsnitt med Argento

Tv-kanalen CNN har tagit bort två avsnitt av sitt program "Anthony Bourdain: Parts unknown" där skådespelaren och Metoo-profilen Asia Argento deltar. Draget kommer efter att Argento anklagats för att ha utsatt skådespelaren Jimmy Bennett för sexuella övergrepp, skriver Deadline.

De två avsnitten spelade hon in i Rom och Hongkong tillsammans med programledaren Anthony Bourdain, som hon då hade ett förhållande med.

Det var the The New York Times som först rapporterade om beskyllningarna mot Argento. De påstådda övergreppen ska ha ägt rum 2013 då Bennett var 17 år och Argento 37.

Anthony Bourdain avled i juni under en resa i Frankrike.